Sandrine BEAL

Très polyvalente je réalise toutes les taches liées à la gestion administrative d'une PME, gestion et saisie comptable, gestion trésorerie, communication, facturation et suivi client, création et mise à jour système documentaire et certificat qualification, mise en place logiciel d'exploitation ...



Mes compétences :

Informatique Bureautique word Excel Acces Pow

Temptation Horoquartz

Business objects

Internet

Qualité

EBP Gestion commerciale

Gestion commerciale

Gestion administrative

Communication

Cegid

Comptabilité

EBP Compta