Sandrine BENHAIM

De formation paramédicale, j'ai obtenu par la suite une licence professionnelle de documentaliste d'entreprise.

Je dispose d'une expérience en cytogénétique, mais aussi en tant que responsable technico-commerciale dans l'optique et enfin, comme responsable partenariats-communication au sein d'un cabinet RH.



Grâce aux rencontres Viadéo, j'ai trouvé, en 2007 un poste de responsable "partenariats-communication" au sein d'un cabinet RH spécialisé dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Ce cabinet organisait sur l'ensemble du territoire des journées évènementielles de sensibilisation au handicap couplées à du recrutement .



Depuis 2010, je suis la Directrice Adjointe d'une ESN, TALARON Services, qui a la particularité d'être une Entreprise Adaptée. Basée sur Montpellier, nous possédons également une agence à Blagnac.

Si vous voulez de plus amples informations n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Communication

Documentaliste

Evénementiel

Informatique

Partenariats

Veille

Visite médicale

Ressources humaines