Sandrine COLOMBI

Titulaire du DECF, j'ai acquis une expérience variée à la fois en environnement TPE/PME et en groupe international.



Disponible, je souhaite intégrer une structure dynamique ouverte à l'international pour lui apporter mes compétences en comptabilité, reporting et gestion.



Rigoureuse, adaptable, persévérante et sociable, je souhaite évoluer vers un poste d'encadrement.



Mes compétences :

Anglais

IFRS

PME

SOX

Usgaap

General Accounting

US GAAP

Audit

Bank Reconciliations

Budgets & Budgeting

Cash Flow Analysis

Payroll

VAT Returns

Variance Analysis

Wholesale

cash

Baan

Baan 4

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Navision