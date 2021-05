Sandrine CRUSSON

12 ANS d’expérience en :



- ACHAT : achats de négoce et indirects (communication, impression, événementiel...)

Maîtrise du processus achat : identification de la dépense et du besoin, analyse du marché fournisseur, identification des facteurs de coûts, définition de la stratégie achat, sourcing de fournisseurs, appels d'offre, négociation, contractualisation et évaluation de la relation QCD.



- MARKETING : construction de l'offre produits (étude de marché, sourcing de produits, packaging, merchandising...), détermination de la stratégie prix, définition du circuit de distribution et promotion (réalisation de catalogues/dépliants publicitaires, organisation de salons, développement d'un site internet sous WordPress...)



- OUVERTURE A L'INTERNATIONAL : 1 an d'expérience en Angleterre et travail avec des négoces en matériaux de construction basés dans les départements d'Outre-Mer.



J'aime travailler en mode projet, en équipe pluridisciplinaire.

Persévérante et sens du résultat.



Mes compétences :

Achat

Grande distribution

International

Import

Merchandising

Marketing produit

Animation commerciale

Gestion de projet

Gestion des stocks