Sandrine DAVID

Les compétences du handicap au service des entreprises et collectivités !



Je suis Directrice Développement au sein des Ateliers de Bourgogne, groupement dintérêt économique (GIE) comptant 15 ESAT (ex CAT) adhérents, 1400 travailleurs en situation de handicap sur les départements 21 (Côte dOr) et 71 (Saône et Loire) et 10 grands secteurs d'activités.



Pôle technico-commercial externalisé et mutualisé pour nos 15 ESAT, Les Ateliers de Bourgogne ont pour mission de développer leur activité économique par l'apport d'affaires, en ayant le rôle d'interlocuteur unique, centralisateur et coordinateur.



Nos missions :

- rencontrer les entreprises et collectivités

- favoriser les partenariats entreprises-secteur protégé

- permettre à nos clients de développer le volet social et économique de leur RSE

- développer lactivité économique de nos ESAT

- mutualiser les savoir-faire et outils de production

- cibler et positionner les ESAT pour répondre à un marché (selon les capacités des travailleurs, la localisation, activités, parc machines, charge de travail, disponibilités à linstant T)

- organiser les prestations de sous-traitance et de fabrication pour des opérations ponctuelles ou pérennes (externalisation de production clients), en Esat ou en prestation équipes encadrées sur les sites clients

- coordonner lensemble des actions afin de faciliter toutes les démarches des clients pour un gain de temps conséquent

- proposer cette alternative en réponse aux difficultés de recrutement des entreprises

- permettre la réduction de la contribution Agefiph/Fiphfp pour les entreprises de + de 20 salariés soumises aux OETH

- répondre avec réactivité

- proposer une qualité de travail, le sérieux et limplication des travailleurs dESAT pour des prestations faites en ESAT ou pour des interventions d'équipes encadrées sur vos sites.



Qui sont nos clients ?

Toutes les entreprises et collectivités, TPE-PME-Grands Comptes, tous secteur activités.

Celles ayant entamé une démarche RSE, dachats responsables, recherchant des partenaires fiables, une main dœuvre locale, non délocalisable, du « made in France », « made in Bourgogne » !



Ce qui est important pour moi : la réactivité, le professionnalisme, le sens de l'action, les valeurs humaines & le partenariat en confiance. Et vous convaincre de tester pour être à votre tour convaincus !



Pour me joindre = s.david@ateliers-de-bourgogne.com , 06 87 83 81 94

https://ateliers-de-bourgogne.com/