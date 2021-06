Sandrine DE MATOS

- SECRET -



MONSIEUR LE DIRECTEUR,



DEPUIS 1999, JE SUIS PASSIONNÉE PAR LE SECTEUR DES ASSURANCES, LE SECTEUR PUBLIC ET SUIS VOS RÉALISATIONS VIA LES SITES VIADEO, LINKEDIN, FACEBOOK.



DIPLÔMÉE D'UN BTS ACTION COMMERCIALE, D'UNE ÉQUIVALENCE DEUG ESPAGNOL OPT. PORTUGAIS 1ÈRE A. 1ER C., JE POSSÈDE UNE SOLIDE EXPÉRIENCE RÉUSSIE DE PLUS DE 3 ANNÉES EN COMMERCE-MARKETING, EN ASSURANCES EN AUVERGNE, EN GIRONDE POUR DES COMPAGNIES D'ASSURANCES (AFER, GESAM, AIG-LASER), DES MUTUELLES (MARF, MUTUELLES DE FRANCE), DES AGENCES DE TÉLÉ-CONSEIL (SATEL, TÉLÉPERFORMANCE).



DANS UN ENGAGEMENT DE QUALITÉ TOTALE, JE PEUX ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXÉS ET RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS.

PÔLE EMPLOI M'A ACCORDÉ UNE ÉLIGIBILITÉ AUX CONTRATS AIDES, AUX APPLICATIONS PRATIQUES PMSMP AINSI QU'UN DROIT PRIORITAIRE AUX EMPLOIS DITS RESERVES DE LA FONCTION PUBLIQUE D'ETAT.



DOTÉE D'UN EXCELLENT RELATIONNEL, SERIEUSE, RIGOUREUSE, MOTIVEE, JE PEUX M'INTÉGRER À LA CULTURE DE L'ENTREPRISE, À L'ÉQUIPE DANS DE BONNES CONDITIONS.



DANS UNE ACTIVITÉ TECHNIQUE, CODIFIÉE ET NORMÉE, JE GÈRE LES DOSSIERS DANS LES DÉLAIS REQUIS, VENDS DES PRODUITS-SERVICES ADAPTÉS AUX EXIGENCES PARTICULIÈRES DE CHAQUE PROSPECT, CLIENT, ASSURÉ TOUT EN SUIVANT LA POLITIQUE DU GROUPE AFIN DE CONSOLIDER VOS BÉNÉFICES.



J'AI ÉDITÉ DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMME DES ATTESTATIONS D'ASSURANCE POUR ASSURER UNE PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE LA VIE.

JE SAIS GÉRER LES DOSSIERS PRODUCTION VIA LE SYSTÈME DE TÉLÉTRANSMISSION NOÉMIE (Norme Ouverte d'Échange Maladie avec les Intervenants Extérieurs), LES LOGICIELS PRO (Premuni, Gisa) POUR ACCOMPAGNER LES ASSURÉS DANS LEURS DÉMARCHES POUR BÉNÉFICIER DE LEURS DROITS OU PRESTATIONS.



C'EST AVEC PLAISIR QUE JE VOUS RENCONTRERAI LORS D'UN ENTRETIEN FIXÉ À VOTRE CONVENANCE AFIN DE VOUS PRÉSENTER MES MOTIVATIONS À REJOINDRE VOTRE ÉQUIPE.



BIEN CORDIALEMENT,



Mlle DE MATOS Sandrine

