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Sandrine GRAF

TREMBLAY EN FRANCE

En résumé

PARCOURS PROFESSIONNEL
DIPLOMEE 3 EME CYCLE GESTION DE PATRIMOINE AUREP CLERMONT FERRAND EN 2011-2012
CGPC DEPUIS SEPTEMBRE 2009.

FORMATRICE MANAGER FRONT OFFICE DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE DEPUIS 2003.

CONSEILLER PATRIMONIAL DE 1994 A 1996 AUPRES DE PARTICULIERS
RESPONSABLE D'AGENCE ET CHEF DE GROUPE DE 1996 A 2002 AVEC 4 A 10 COLLABORATEURS CONSEILLERS EN EPARGNE RETRAITE ET PLACEMENTS CIBLE ELARGIE AUX PARTICULIERS MOYENS ET HAUT DE GAMME,TNS, PME PMI ET CHEFS D'ENTREPRISES



CENTRES D'INTERETS
LE SPORT PLUS PARTICULIEREMENT L'ESCRIME PRATIQUE PLUS DE 20 ANS, LE SKI, LE SQUASH ET EN QUALITE DE SPECTATEUR LA F1, l'ATHLETISME,LE FOOTBALL, LE RUGBY ET LE PATINAGE
LES AUTRES PAR LE BIAIS DE BENEVOLAT AU SEIN D'ORGANISMES CARITATIFS TELS QUE LES RESTOS DU COEUR, LA CROIX ROUGE OU DE BENEVOLAT SOCIAL DANS DES ASSOCIATIONS DE QUARTIERS POUR L'AIDE AUX DEVOIRS OU L'AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTES DE REINSERTION

FORMATION
MASTER AUREP CLERMONT FERRAND EN GESTION DE PATRIMOINE EN 2012
CGPC AGEFI EN 2009
MASTER ESCP EN 1993 EN AUDIT ET CONSEIL
DIPLOME BAC +4/5 DE L'ESLSCA ECOLE DE COMMERCE OPTION EXPERTISE CONTROLE EN 1992
BTS ACTION COMMERCIALE A BESSIERES ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ENC OPTION ANGLAIS EN 1989
BAC D SCIENCES ET NATURE

Mes compétences :
RESPONSABLE COMMERCIAL
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
MANAGER COMMERCIAL
ENCADREMENT
ANIMATION COMMERCIALE
CGPC

Entreprises

  • GAN PÄTRIMOINE

    maintenant

  • GROUPAMA GAN - CGPC EXPERT PATRIMONIAL

    Paris 2009 - maintenant AUDIT ET CONSEIL AUX PARTICULIERS,TNS ET ENTREPRISES
    COMMERCIALISATIONS DE SOLUTIONS ADAPTES AUX BESOINS JURIDIQUES, FISCAUX, COMPTABLES ET FINANCIERS.
    CONCEPTS BANQUE ASSURANCE ET IMMOBILIER PROPOSES
    DETENTRICE DE CARTE PROFESSIONNELLE ORIAS, IOB CIF ET CARTE T ( EN COURS )
    ANIMATION DE REUNIONS AUPRES DE RESEAUX DE PROFESSIONNELS TELS QUE LES EXPERTS COMPTABLES, NOTAIRES , AGENTS IMMOBILIERS ET AVOCATS FISCALISTES ENTRE AUTRES.
    ANIMATION DE FORMATIONS AUPRES DE CGP

  • GAN PATRIMOINE - FORMATRICE NATIONALE ET CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    Lille 2003 - 2009 FORMATION ET INTEGRATION DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
    MISE EN PLACE DE DIDACTICIELS TECHNIQUES ET CREATION DE NOUVEAUX OUTILS COMMERCIAUX
    CONSEILS AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES
    VENTE EN B TO B DE SOLUTIONS CLES EN MAIN DE RETRAITE EPARGNE PREVOYANCE PLACEMENTS BANQUE ET IMMOBILIER

  • GAN CAPITALISATION - CHEF DE GROUPE MANAGER COMMERCIAL

    1995 - 2002 CREATION AD NIHILO D'UNE FORCE DE VENTE ET D'UN PORTEFEUILLE CLIENTS
    RECRUTEMENT
    ANIMATION COMMERCIALE
    FORMATION DE CONSEILLERS FINANCIERS
    VENTE ET CONSEILS AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES DE PRODUITS D'EPARGNE RETRAITE PLACEMENTS ET PREVOYANCE

  • GAN - INGENIEUR ET EXPERT PATRIMONIAL CERTIFIE

    1994 - maintenant

  • GAN CAPITALISATION - CONSEILLER FINANCIER

    1993 - 1995 ACTIVITE DE LA SOCIETE : EPARGNE RETRAITE ET PLACEMENTS
    POSTE OCCUPE : CONSEILLER FINANCIER FRONT OFFICE
    MISSIONS : ANIMATION COMMERCIALE, PROSPECTION ET DEVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE EXISTANT
    REALISATIONS : CREATION D'UN PORTEFEUILLE DE 400 CLIENTS

Formations

  • Aurep

    Clermont Ferrand 2010 - 2011 MASTER

    CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
    ANALYSE ECONOMIQUE, FISCALE, FINANCIERE ET JURIQIQUE

  • CGPC (Certification En Gestion De Patrimoine)

    Paris 2009 - 2009 CGPC

  • AGEFI

    Paris 2008 - 2009 CERTIFICATION CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

  • ESCP Europe

    Paris 1991 - 1992 MASTER SPECIALISE

    AUDIT ET CONSEIL AUX ENTREPRISES ET AUX PARTICULIERS
    CONSEIL DE GESTION
    GESTION DE PATRIMOINE

Réseau

Annuaire des membres :