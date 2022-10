Sandrine GRAF

PARCOURS PROFESSIONNEL

DIPLOMEE 3 EME CYCLE GESTION DE PATRIMOINE AUREP CLERMONT FERRAND EN 2011-2012

CGPC DEPUIS SEPTEMBRE 2009.



FORMATRICE MANAGER FRONT OFFICE DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE DEPUIS 2003.



CONSEILLER PATRIMONIAL DE 1994 A 1996 AUPRES DE PARTICULIERS

RESPONSABLE D'AGENCE ET CHEF DE GROUPE DE 1996 A 2002 AVEC 4 A 10 COLLABORATEURS CONSEILLERS EN EPARGNE RETRAITE ET PLACEMENTS CIBLE ELARGIE AUX PARTICULIERS MOYENS ET HAUT DE GAMME,TNS, PME PMI ET CHEFS D'ENTREPRISES







CENTRES D'INTERETS

LE SPORT PLUS PARTICULIEREMENT L'ESCRIME PRATIQUE PLUS DE 20 ANS, LE SKI, LE SQUASH ET EN QUALITE DE SPECTATEUR LA F1, l'ATHLETISME,LE FOOTBALL, LE RUGBY ET LE PATINAGE

LES AUTRES PAR LE BIAIS DE BENEVOLAT AU SEIN D'ORGANISMES CARITATIFS TELS QUE LES RESTOS DU COEUR, LA CROIX ROUGE OU DE BENEVOLAT SOCIAL DANS DES ASSOCIATIONS DE QUARTIERS POUR L'AIDE AUX DEVOIRS OU L'AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTES DE REINSERTION



FORMATION

MASTER AUREP CLERMONT FERRAND EN GESTION DE PATRIMOINE EN 2012

CGPC AGEFI EN 2009

MASTER ESCP EN 1993 EN AUDIT ET CONSEIL

DIPLOME BAC +4/5 DE L'ESLSCA ECOLE DE COMMERCE OPTION EXPERTISE CONTROLE EN 1992

BTS ACTION COMMERCIALE A BESSIERES ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ENC OPTION ANGLAIS EN 1989

BAC D SCIENCES ET NATURE



Mes compétences :

RESPONSABLE COMMERCIAL

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

MANAGER COMMERCIAL

ENCADREMENT

ANIMATION COMMERCIALE

CGPC