Sandrine GRAF

PARCOURS PROFESSIONNEL
DIPLOMEE 3 EME CYCLE GESTION DE PATRIMOINE AUREP CLERMONT FERRAND EN 2011-2012
CGPC DEPUIS SEPTEMBRE 2009.
FORMATRICE MANAGER FRONT OFFICE DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE DEPUIS 2003.
CONSEILLER PATRIMONIAL DE 1994 A 1996 AUPRES DE PARTICULIERS
RESPONSABLE D'AGENCE ET CHEF DE GROUPE DE 1996 A 2002 AVEC 4 A 10 COLLABORATEURS CONSEILLERS EN EPARGNE RETRAITE ET PLACEMENTS CIBLE ELARGIE AUX PARTICULIERS MOYENS ET HAUT DE GAMME,TNS, PME PMI ET CHEFS D'ENTREPRISES
CENTRES D'INTERETS
LE SPORT PLUS PARTICULIEREMENT L'ESCRIME PRATIQUE PLUS DE 20 ANS, LE SKI, LE SQUASH ET EN QUALITE DE SPECTATEUR LA F1, l'ATHLETISME,LE FOOTBALL, LE RUGBY ET LE PATINAGE
LES AUTRES PAR LE BIAIS DE BENEVOLAT AU SEIN D'ORGANISMES CARITATIFS TELS QUE LES RESTOS DU COEUR, LA CROIX ROUGE OU DE BENEVOLAT SOCIAL DANS DES ASSOCIATIONS DE QUARTIERS POUR L'AIDE AUX DEVOIRS OU L'AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTES DE REINSERTION
FORMATION
MASTER AUREP CLERMONT FERRAND EN GESTION DE PATRIMOINE EN 2012
CGPC AGEFI EN 2009
MASTER ESCP EN 1993 EN AUDIT ET CONSEIL
DIPLOME BAC +4/5 DE L'ESLSCA ECOLE DE COMMERCE OPTION EXPERTISE CONTROLE EN 1992
BTS ACTION COMMERCIALE A BESSIERES ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ENC OPTION ANGLAIS EN 1989
BAC D SCIENCES ET NATURE
Mes compétences :
RESPONSABLE COMMERCIAL
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
MANAGER COMMERCIAL
ENCADREMENT
ANIMATION COMMERCIALE
CGPC