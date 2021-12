Sandrine GRIMLER

Dotée d'une expérience de 20 ans au sein d'un service client en lien avec les grossistes puis avec le monde de la prescription , je suis également depuis 10 ans manager de proximité.

je souhaite offrir mes compétences managériales, relationnelles et organisationnelles .

Rigoureuse et motivée , je souhaite donner un nouveau tournant à ma carrière et ainsi utiliser mes compétences et en acquérir d'autres .





Mes compétences :

Gestion de la relation client

Organisation

Gestion des priorités

Management

SAP

Microsoft Excel

Logiciel CRM