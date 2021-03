Sandrine MARQUIS

Après 8 années à des postes d'encadrement, dont 5 ans comme adjointe et associée de TPE, j'ai fait le choix de mettre mes compétences au service des personnes âgées et du handicap, dans une perspective authentique et solidaire.

Me consacrer aux résidents et à leur famille, donner les moyens aux équipes qui les entourent de s'impliquer dans un projet fédérateur ancré dans la vie, sont aujourd'hui mes motivations principales pour placer les dimensions humaine et éthique au cœur de ma pratique professionnelle.



Mes compétences :

Démarche qualité

Management

Logistique

Audit opérationnel et organisationnel

Recrutement

Marketing

Achat

Relations Publiques

Management de transition

Gestion budgétaire