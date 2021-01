Je possède une expérience avéré dans le domaine de la mode.

Mon évolution interne est lié à mon savoir faire,ma facilité d'intégration et mon envie de réussite.

Passionnée,autonome et soucieuse de bien faire je serais monter une équipe en compétences et en performances.

Mes atouts d'organisation,de management enrichi par mon savoir être ne peuvent qu'apporter un plus à votre société.



Mes compétences :

Merchandising

Management

Visuel

Formation

Audit

Vente