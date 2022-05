Sandrine MOUREY

Mise en place, process et support DSN

Formateur occasionnel en paie et ADP

MEP et Support N4DS

Audit et support d'équipes de gestionnaire paie et charges (50 personnes)

Chef de projet pour la réalisation et les tests des outils de productions paie et charges

Audit, transfert et procédure de contrôle des clients du bureau offshore (150 clients)

Établissement et contrôle de la paie : jusqu'à 1200 bulletins mensuels.

Adéquation de la paie avec la législation du travail et les conventions collectives

Audit social, assistance et conseils aux entreprises en matière de droit social

Mise en place des 35 heures, RTT, gestion du temps de travail, annualisation

Gestion administrative du personnel, contrats de travail, congés payés, arrêts de travail, IJSS,

Congés formation, soldes de tout compte, participation, intéressement

Tableaux de bords sociaux et financiers, masse salariale, statistiques

Paramétrage des logiciels de paie, mise en place SIRH. Réintégration fiscale et sociale



Mes compétences :

CCMX

CEGID

Coala

Hypervision

Microsoft Excel word

Paie

Paramétrage

Projet RH

Responsable paie

Sage

SIRH

ZADIG

Gestion de projet

Formation

Lean

Microsoft Word