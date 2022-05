Sandrine MOUTON

Animatrice sécurité et formatrice interne en sécurité pendant 12 ans, j'ai souhaité orienter ma carrière professionnelle exclusivement vers la formation afin de laisser mon dynamisme et ma pédagogie s'exprimer.

J'ai donc franchi le pas et suis indépendante depuis le mois de mai 2014 dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Je mets mes compétences actuelles à disposition des organismes de formation et souhaite bien sûr les approfondir.





Mes compétences :

Formatrice de membres CHSCT

Formatrice CACES R. 389

Formatrice Sauvetage Secourisme du Travail

Évaluation des risques professionnels

Formatrice Gestes et Postures

Formatrice équipiers de première intervention

Ingénierie pédagogique

Habilitation IPRP

Formatrice d'Acteurs PRAP