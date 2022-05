Sandrine MOUTONACO

Directrice Restauration rapide: 2 ans à Caen centre-ville

Manager Restauration rapide: 5 ans à Paris (Nation, Hôtel de Ville, Pigalle, Champs Elysées) et Caen

11 ans d'ancienneté au sein d'un grand groupe (Quick France)

Formations suivies et validées durant cette période chez Quick: Gestion de la marge,Gestion et création des plannings horaires,HACCP,Gestion administrative,Recrutement, Formation, Paie, Sécurité incendie, Sauveteur secouriste du Travail.

Gestion d'une boutique en ligne de vente de périphériques téléphonie mobile.Suivi clientèle gestion administrative et achats de GREENTOOLS, dépannage informatique et web designer: 2 ans à Caen.

Aujourd'hui: Directrice Restauration rapide à Nouméa.



Mes compétences :

Internet

Gestion administrative

Management commercial

Gestion de la relation client

Administration des ventes

Management opérationnel

Direction de centre de profits

Recrutement

Formation commerciale

Gestion des stocks

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Management des ventes

Achats informatiques

Vente en ligne

Restaurants

Fast Food