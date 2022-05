Sandrine MOUTON

Je propose des solutions créatives aux professionnels en me positionnant en tant que Freelance :



un contact UNIQUE et PRIVILÉGIER, permet aux clients de développer avec sérénité et efficacité leurs projets.



Mes services englobent la communication Multimédia et Print :

- Webdesign & Intégration web

- Communication tout support

- Animation 2D

- Gestion de projet

- Référencement

- Conseils



mon book sur http://mouton-sandrine.com



Clients : AD Industrie, Exameca Mesure, DGA, Thales, CFM, Snecma, Airbus, Labinal, Cité de l'espace, Solution Isolation, Octavia SAS, Transports Rigoni, Evolys Transports, M3 Systems, Délicate & Zen massage, Egalitère, Chilia, Compétences Plus, L'Endroit, CLP ELEC, Imprim d'Oc, Auxitis,...



Associations : Ecole des Droits de l'Homme (EDDH), Muret Athlétisme Club, Cosatrail Toulouse



Agences : Master Films, 3dmp, Dépêche Events, Draycom, Héladon, Le lokal





Mes compétences :

Webdesign

Intégration web

Graphisme

Wordpress

Print

Site internet

Prestashop