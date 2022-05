Sandrine, j'ai 36 ans, je vie sur le mans et j'ai 2 garçon de 7 ans et 11 ans.

Je suis actuellement Conseillère Clientèle depuis 16 ans. Le contact clientèle me passionne.

J'ai obtenue mon CAP esthétique cosmétique il y a à quelque année, suite à une formation très enrichissante réalisé sur 1 année.



Mes compétences :

Conscience professionnelle

Relationnel

Qualité

Relations humaines

Analyser écouter réfléchir agir