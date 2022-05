Sandrine NGUIADEM

Je m'appelle NGUIADEM KAMDEM Sandrine Flore. j'ai 27 ans et je suis célibataire sans enfant. je suis camerounaise plus particulierement de la province de l'Ouest. je suis l'ainée d'une famille de cinq enfant.je suis titulaire d'un DESS en gestion des ressources humaines avec mention assez bien au centre régional africain d'administration du travail (CRADAT) .j'ai dejà une petite expérience professionnelle résultant des stages que j'ai eu à faire. actuellemenet je suis sans emploi c'est pourquoi je me suis inscrite dans ce site pour rencontrer des ainés et profiter de leurs expériences.



Mes compétences :

Droit

Droit des affaires

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Ressources humaines