Sandrine NIQUET

AUDIT et CONSEIL en gestion Privée pour les français non- résidents expatriés

Une Relation de proximité pour un conseil personnalisé au service de votre Patrimoine Privé



AUDIT PATRIMONIAL

Identification de vos objectifs patrimoniaux au travers d’un Audit global :

 Organiser et faire fructifier votre patrimoine privé

 Protéger vos enfants, votre conjoint

 Générer des revenus complémentaires

 Préparer votre retraite et anticiper votre transmission

 Optimiser votre fiscalité : questions de fiscalité bilatérale (France /Italie)

 Préparer votre retour en France





CONSEILS ET PRECONISATIONS

Des solutions pour les non-résidents français adaptées à vos besoins :



D’un point de vue FISCAL : Conseil, audit avec la maitrise des conventions fiscales franco-étrangères, loi de finance, dispositifs particuliers pour les français expatriés, optimisation fiscale bilatérale, déclaration fiscale.



D’un point de vue ECONOMIQUE :

.Optimisation de votre Epargne à travers différents supports d’ investissements en fonction de vos besoins et objectifs identifiés: gestion de portefeuille au sein d’un compte titres, d’un fonds dédié luxembourgeois, assurance vie, capitalisation, etc….

. Immobilier de rendement : SCPI, loueur meublé (LMP ou LMNP) : résidence étudiante, résidence de tourisme, EPHAD, acquisition en nue-propriété, viager, etc….

. Immobilier de défiscalisation ( Duflot, girardin, monuments historiques, Malraux, etc…)

. Prêt immobilier

. Prévoyance santé et décès

. Préparation de votre retour en France

. Préparation de votre retraite



D’un point de vue CIVIL : donation, transmission, constitution de SCI familiale, régimes matrimoniaux, mariages internationaux, succession internationale



D’un point de vue SOCIAL : les recompositions familiales, la retraite….



Equance présent dans plus de 40 pays du monde, architecte de votre patrimoine, notre expertise vous accompagne où que vous soyez…



Sandrine HALM - tel +39 328 2849304

Basée à Rome, zone d'action: ITALIE

Groupe EQUANCE



Equance est référencée sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07004820 en qualité de :

• Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (http://www.cncgp.fr ), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (n° A230700) - (www.amf-france.org).

• Courtier en assurance catégorie « b » selon l’article L.520-1 II 1° n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants : Allianz Lux, MMA, Suravenir, UAF, Generali, ACS AMI.

• Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement catégorie courtier.

• Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°2006/34/1669 délivrée par la Préfecture de Montpellier. Assurance RCP et Garantie Financière MMA-COVEA Risks - 19,21 allée de l’Europe - 92616 Clichy Cedex.



