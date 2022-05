Sandrine NUJURALLY

Titulaire d'un Master "Transport, Logistique, Territoires et Environnement " co-delivré par l'université de Cergy -Pontoise et la Sorbonne IV, je suis en poste depuis 2008 chez Itnovem (anciennement Édifret), éditeur de progiciels et prestataire de service spécialisé dans le domaine des transports.



Mes différents postes au sein de l'entreprise m'ont amenés à construire et à orienter les progiciels métier dans l'objectif d'apporter de la valeur à nos clients et de consolider les process internes.

J'ai notamment eu l'occasion de mettre en place un process interne de communication et de validation inter-poles afin de répondre aux besoins des clients tout en intégrant les pré-requis de chaque intervenant. La fluidité de l'information interne et externe est indispensable.



Mes compétences :

Gestion de projet

Support client

Gestion de partenariats

Pencil

Animation de formations

Microsoft Office 2010

Gestion de projet informatique

Documentation

Recueil des besoins

GANTT Project

Mantis