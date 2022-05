Sandrine ORTHION

Forte d’une expérience de 10 ans en univers international IT, puis de 10 autres années en tant qu'adjointe au chef d’entreprise, et très intéressée par différentes branches d’activités, je propose mes compétences de (Back) Office Manager.



J'interviens pour répondre à divers besoins de l'entreprise :



GESTION ADMININISTRATIVE

- Gestion administrative quotidienne (courriers, classement, relations fournisseurs, achats ...)

- Préparation aux instances statutaires et autres réunions partenariales (préparation des PV,

- Guides et compte-rendu de réunions

- Préparation et transfert des éléments comptables, suivi de trésorerie, tableaux de bord ...

- Appui à l'élaboration des budgets, suivi des comptes et production d'outils d'aide à la décision...

- Implication ponctuelle dans des projets divers selon les besoins



ACHATS & SERVICES GENERAUX

- Mise à disposition des produits et services en réponse à un besoin identifié

- Identification et exploitation des gisements de réduction des coûts

- Elargissement des fournisseurs existants

- Négociations contractuelles et tarifaires

- Gestion des litiges



RECRUTEMENT

- Analyse des besoins

- Elaboration de fiches de postes

- Recherche de profils variés

- Mise en place des recherches (annonces, forum…)

- Sélection, pré-entretien et organisation d’entretien

- Suivi des candidatures et des postes à pourvoir

- Contrats et démarches administratives



AUDITS ET PROCEDURES

- Accompagnement à la création d’organisation

- Audit d’organisations existantes et évaluations des améliorations envisageables

- Etablissement des procédures

- Mise en place et suivi du changement ainsi que des protagonistes



Mes compétences :

Recrutement

Négociation

Organisation

Gestion

Management