Sandrine OSMAN

Un chemin…..

Au cours de mon expérience dans le domaine de l'industrie médicale, au service Marketing/Formation, je me suis sensibilisée à la pédagogie de former les gens et à la façon de soigner un patient.

Pratiquant la danse depuis de nombreuses années, j'ai expérimentée des outils d'épanouissement grâce à notre corps; le yoga, par la suite, m'a apporté le lien entre corps et mental, des formations en développement personnel, le lien avec l'émotionnel et récemment le Qi Gong pour sa maîtrise de l'énergie des méridiens dans le corps.

Suite à un licenciement économique, je me suis orientée vers les métiers du bien-être et du soin à la personne en médecines naturelles en tant que Thérapeute, Praticienne en énergétique et réflexologie plantaire.



Ma formation en énergétique m'a permise de découvrir avec passion les philosophies indo-tibétaine, de la Médecine Traditionnelle chinoise, l'utilisation des Fleurs de Bach, les notions de terrain biologique en naturopathie et de techniques manuelles..

En parallèle, j'ai suivi des ateliers d'aromathérapie combinées à des ateliers de massage chinois afin d'enrichir mes connaissances et de les compléter.

Enfin, je viens d'obtenir mon certificat de réflexologue plantaire en rajoutant des protocoles spécifiques dos, lymphatique et anti stress.



Un savoir…….

Ces différentes expériences, ainsi que de multiples et belles rencontres, me permettent de créer un nouveau savoir faire pragmatique en matière d'accompagnement d'un patient dans le but de sa guérison grâce au rééquilibrage de son énergie à travers les pieds.





Mes compétences :

Relations internationales

Organisation d'évènements

Communication

Négociation commerciale

Bureautiques

Massage bien être en conscience

Enseignement Danses latines