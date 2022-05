Sandrine OUMAOU

Aprés 11 ans en temps que commercial en grande distribution, me voici dans le milieu du service aux entreprises. Ma mission principale est la suivante :



- trouver de nouveaux partenariats auprés des grandes entreprises du maine et loire et de la vendée





le nettoyage est un milieu mal connu et pourtant trés interressant.



Mes compétences :

persévérance

Negociation

Prospection

Chiffrage

Creation de dossier technique

Management

Preparation de soutenance

Soutenance de dossier

Prospection de grands comptes regionaux