Sandrine PAEPE

De nature dynamique et curieuse j'aime me balader, appareil photo sur le dos, afin d'observer et de profiter de la nature qui nous entoure (tant que nous avons la chance d'avoir la nature).



J'aime l'organisation, que ce soit pour un weekend, des vacances ou mon travail au quotidien.



Je m'adapte très aisément aux nouvelles situations et je relève les nouveaux défis avec énormément de joie.



J'aime travailler en équipe tout en ayant mon indépendance car je pense que c'est la seule façon pour moi de m'épanouir, tant dans ma vie privée que professionnelle. Il est important pour moi de garder mon indépendance afin de pouvoir pallier aux problèmes que je rencontre, car au final on ne peut que compte que sur soi pour les choses soient bien faites.



J'adore rire, sourire et rendre service uniquement pour le plaisir de faire plaisir sans rien attendre en retour.



Mes compétences :

Ponctuelle