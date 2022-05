Sandrine PAGEAUD

Vous recherchez une collaboratrice capable de créer de la valeur et participer activement au développement de votre entreprise ?



Je souhaite mettre à votre disposition :

- Une solide expérience en service client et approvisionnement

- Une spécialisation en marketing et développement commercial

- Une capacité à gérer et organiser des projets

- Enfin, une expérience internationale et la pratique courante de l’anglais



Mon objectif aujourd’hui est d’évoluer vers des fonctions transverses et participer activement au développement de votre entreprise.



Rencontrons-nous pour en parler!





Mes compétences :

Chaine logistique

Études marketing

Gestion de projet