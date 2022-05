Sandrine PAPAZOW

Juriste de formation, j'ai orienté mon parcours professionnel, pendant plus d'une vingtaine d'années, dans le management d'équipes, les ressources humaines et la direction d'entreprise pour me lancer dans l'aventure de l'entreprenariat en janvier 2016 en créant une plateforme de location de prêt à porter de luxe en ligne et un site e-commerce dédié aux jeunes créateurs de talent.

Aujourd'hui, forte de nouvelles compétences et expertises en stratégie digitale et webmarketing, je souhaite intégrer un poste de manager dans une entreprise où l'innovation, les valeurs humaines et l'enthousiasme sont des dynamiques fortes portées par l'ensemble de ses équipes.