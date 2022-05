Sandrine PERON

Désirant donner une nouvelle impulsion à ma carrière, je souhaite à présent associer mes compétences professionnelles et universitaires.

Actuellement dans le domaine de l’hôtellerie, j'occupe un emploi qui demande beaucoup de polyvalence. Pour cela, le travail d'équipe est essentiel et j'aime cette idée de cohésion. Le premier contact avec la clientèle est souvent téléphonique; dès cet instant je me dois de répondre aux interrogations des clients. Mes fonctions m'incombent la commercialisation, la négociation, la facturation, les règlements et le suivi des comptes clients.





Mes compétences :

Hôtellerie

Promotion des ventes

Gestion des commandes

Facturation

Accueil physique et téléphonique

Service client

Gestion des stocks

Gestion de la relation client