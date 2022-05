Sandrine PERREAULT

Spécialisée dans l'adaptation de l'offre marketing à l'international et dans le développement de points de vente sur de nouveaux marchés. Sens aigu des relations de partenariat avec les clients.

Communication corporate et produit, off et on-line

Gestion de projets et rôle transversal dans les structures



10 ans d’expérience professionnelle à l’étranger (Montréal, Berlin, Singapour).

Trilingue français, anglais, allemand.



Grande capacité d’adaptation à des secteurs d’activité variés.



Mes compétences :

Développement d'une franchise à l'international

E-marketing et marketing multicanal

Communication corporate et produit

Stratégie marketing à l'international

Plans marketing à l'international

Export

Marketing international

Franchise

Réseau

Communication