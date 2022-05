Sandrine Petit

21 ans

Obtention du BTS Assistant de Manager en juin 2014.

Je souhaite faire partager mon savoir et savoir faire au profit d'une entreprise dans le but de développer au maximum mes expèriences professionnelles.



De nature sèrieuse, organisée, disponible et mobile je possède de nombreuses compétences informatiques, organisationnelles et relationnelles dans le domaine de l'assistanat et la gestion de l'accueil.



Mes compétences :

Informatique

Relationnelles et sociales

Organisationnelle et en planification

Communication

Prise de rendez vous

Organisation d'évènements

Preparer et tenir une réunion

Saisie informatique

Organisation de déplacements

Organisation de salons

Rédaction de rapports

Tableur et PowerPoint

Appels téléphoniques

Gestion des commandes

Établir des procédures

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Commercial export