Sandrine PEYRAUD

Après 15 ans d'expériences en logistique, j'ai décidé de réaliser une reconversion professionnelle dans le secteur social, en tant que Coordinatrice de l'intervention sociale et professionnelle.

En un peu plus d'un an, j'ai eu la chance de travailler sur deux dispositifs différents : l'accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA, dans un registre socio-professionnel avec la construction de projets professionnels, la remobilisation, autour d'entretien individuel et d'ateliers collectifs. Ce dispositif m'a permis d'établir et de créer un lien avec les services sociaux du département, mais également les SIAE et autres partenaires de la formation professionnelle. Puis j'ai intégré la Plateforme de Sécurisation des Parcours Professionnels. Aujourd'hui, mon public est des salariés mais également des dirigeants, dans l'offre de formation et l'évolution des parcours. Ces deux expériences sont enrichissantes, variées et constructives.

L'accompagnement, qu'il soit dans une démarche sociale ou professionnelle, représente un point essentiel au bien-être des personnes. Aujourd'hui, après avoir côtoyé l'humain dans un cadre différent, fait de performances, de réactivité et de rigueur, j'apprécie d' être là pour l'autre, donner, et recevoir de belles leçons de vie, de bons moments partagés qui me font tous les jours, me dire que j'ai bien fait de prendre ce virage.

Je mets au service des autres, ma propre expérience personnelle, puisque j'ai moi-même eu recours à la formation professionnelle à plusieurs reprises et j'en connais la difficulté mais également les joies.

L'année 2013 m'aura permis d'asseoir mes compétences en logistique, puisqu'à la suite d'une VAE, j'ai obtenu un titre professionnel de TSMEL. J'ai également suivi une formation d'anglais et un renforcement informatique.



Mes compétences :

Autonome et autodidacte

Rigueur dans le travail

Leadership

Management

Economie sociale et solidaire

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Accompagnement de projet

Écoute active

Élaboration de projet