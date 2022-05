Sandrine PEYRE

Après de multiples projets de déploiement du réseau de Bouygues Telecom en Ile de France, je suis aujourd'hui, responsable de la prévention santé des régions Grande Aquitaine et Sud-Ouest.



Mise en œuvre et animation de la démarche prévention santé dans les différentes structures et services

- Conception et pilotage des plans d’actions Hygiène et Sécurité

- Animation de comités de prévention régionaux

- Conseil de la Direction, des délégataires et collaborateurs dans leurs prises de décisions sur les aspects prévention santé

- Participation active au CHSCT et à la déclinaison des plans d’action

- Réalisation de supports spécifiques et animation des formations auprès des intervenants internes

- Organisation de réunions de sensibilisation auprès des prestataires externes

- Pilotage des prestataires sécurité (CSPS)

- Réalisation d’audits documentaires et Inspections de sites télécom et de chantiers en cours

- Analyse des dysfonctionnements et non-conformités, proposition d’évolutions

- Mise à jour et consolidation du Document Unique d’Evaluation des Risques