Sandrine PINQUIER

Passionnée de communication, je suis toujours en quête du mieux, du plus !



Depuis plus d'an an, je suis chef de projets et Communicationa au sein de la Direction Développement Responsable et Déontologie.



Précédemment en poste à la Direction Communication au sein de la DRHRS de La Poste, j'apportais mon expérience en qualité de Chargée de l'Edition et de la Communication Evenementielle.



J'aime faire progresser et faire évoluer les conceptions, en innovant, en proposant idées, créations graphiques et autres (fabrication de mascotte, de logo, de design institutionnel, de mise en page de journal ou lettre interne, de montage photo, de cartes de visite, de cartons d'invitations/faire-part, de slogans ou idée publicitaire, d'organisations d'évènement, ...)



Langues : Français, Anglais, Italien



Applications informatiques : Word, Excel, Power Point



Communication : Photoshop, Illustrator, In Design, Quark Xpress, Acrobat professionnel, ...



Web : Dreamweaver



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Anglais

Communication

Création

Design

Direction générale

Dreamweaver

Édition

Edition Web

In design

Italien

Photo

Publicité

Ressources humaines

Web