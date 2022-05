Sandrine POIRIER

Ingénieur QHSE avec cinq ans d’expérience dans les services qualité de diverses entreprises, j’ai pu acquérir une bonne expérience du management de la qualité en industrie via la mise en place complète de systèmes et de normes qualité. Autonome mais sachant travailler en équipe, Je suis une personne sérieuse, dynamique avec de très bonne qualités relationnelles. Mes expériences me permettent de maîtriser la qualité tant sur le plan opérationnel que documentaire.



Mes compétences :

Animation de formations

Rédaction de modes opératoires

Traçabilité agro alimentaire

Gestion des réclamation client

Certifications IFS/BRC

Haccp

Document unique d'évaluation des risques

Gestion documentaire

Audit client

Amélioration continue

5S

Management

Audit interne

ISO 22000

Animation de réunions

Nettoyage

Gestion de prestataires

TraceOne

Cahier des charges

Réglementation produit

INCO