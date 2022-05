Sandrine POPOVITCH

Je suis une facilitatrice qui aide à fertiliser les projets les plus divers, et catalyse les potentialités des individus et des marques pour les faire rayonner davantage



De triple culture franco-américano-russe, je suis une ancienne Directrice Marketing dans le secteur du luxe (en France et aux USA), désormais consultante en Marketing-Prospective-Innovation, formatrice et coach dans l'accompagnement du changement.



Depuis une dizaine d'années, je me suis spécialisée dans:

- les études qualitatives qui créent des ponts entre la sociologie et le marketing, et aident les sociétés à identifier/comprendre les nouvelles aspirations clients, et par voie de conséquence, à développer des produits/services qui répondent à ces besoins émergents,

- le coaching et la formation pour faire fertiliser les savoir être et potentialiser les ressources des entreprises, en aidant les individus à capitaliser sur leurs talents, faire émerger leurs potentialités et prendre conscience de leur unicité et richesse.



Ma démarche méthodologique est mettre l'individu/le consommateur au coeur de la réflexion et de questionner les paradigmes existants pour ne pas passer à côté de potentielles innovations qui feraient sens aujourd'hui. Cette approche est particulièrement efficace et pertinente dans le cadre d'identification/développement de nouveaux marchés.



Je travaille aujourd'hui pour différents secteurs d'activité (luxe, retail, cosmétiques, food, services, TIC, industrie automobile....), e France comme à l'étranger (US, Hollande, Espagne...).



Mes compétences :

Créativité

Luxe

Sociologie

Innovation