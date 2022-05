Sandrine POTHIN

J'exerce la profession d'Auxiliaire de Puériculture depuis avril 2007.

J'ai eu le plaisir de travaille en crèche,au bloc obstétrical ,en service de maternité et en Néonatalogie a Bordeaux .

Je travaille actuellement à Montauban en service pédiatrique, maternité et néonatalogie.

soucieuse de vouloir apprendre plus, je suis dans l'attente pour passer le concours d’infirmière.





Mes compétences :

Perfectionist

Serieux et rigeur sont mes points forts

Contacts humains