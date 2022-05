Sandrine POUSSIERE

Je vous propose mon expérience, mon expertise et mon conseil pour répondre à vos besoins en communication imprimée multi-canal.

Je réfléchis pour vous à la meilleure façon d'apporter de la valeur ajoutée pour valoriser votre produit et votre image.

L'imprimé est un média moderne et dynamique, supérieur à tout autre quand il s'agit d'approche émotionnelle du client et de succès direct de la marque.

Utilisons et transformons le papier intelligemment. Le papier ne détruit pas la forêt, il contribue à son développement. C'est un produit renouvelable, biodégradable et recyclable.

L'imprimé peut encore nous faire rêver...



Mes compétences :

Conseil

Graphisme

Commerce

Imprimerie