Sandrine PRUNARETY

Je capitalise une expérience en formulation dans le traitement des eaux, puis dans le traitement de surface avant peinture. J’apporte mon soutien technique à la production, au service commercial et au service qualité. Je fais évoluer les gammes et homologue les nouveaux produits dans le respect des cahiers des charges clients et des évolutions de la réglementation. Mon expérience de la formulation intègre maîtrise des coûts et des contraintes environnementales. Les exigences du monde automobile m’ont permis de développer rigueur, esprit d’analyse, réactivité.



Mes compétences :

absorption

Absorption Atomique

Chimie

Electronique

Fluorescence

Fluorescence X

Formulation

Iso 14001

MEB

microscope électronique à balayage

OHSAS 18001

potentiometrie

Spectrométrie

Traitement de surface

Traitement des eaux