Sandrine RABILLOUD

De formation universitaire générale, je suis arrivée sur le marché du travail via un contrat de professionnalisation en tant que "Chargée d'Affaires en Services Informatiques"(formation dispensée par l'école Euridis)au sein d'une SSII régionale "Odaxys", devenue depuis une entité d'Infotel. Puis j'ai travaillé un an chez Deloitte et Touche Nantes dans le pôle Organisation et mise en oeuvre des Systèmes d'information en tant qu'Assistante "Marketing, Communication, Commerciale et recrutement". C'est en contactant des candidats via le web que j'ai découvertArray en avril 2000. J'ai intégré Regionsjob en qualité de Commerciale en septembre 2000, au sein d'une équipe de 6 personnes; la société compte aujourd'hui 140 personnes.

Actuellement, je m'occupe de l'animation et du développement commercial sur le Grand Ouest de la France, 14 personnes réparties sur 4 agences.



Mes compétences :

Blog

Commercial

Communication

Jobboard

Linkedin

Management

Management commercial

Marque employeur

Recrutement

réseaux sociaux

SSII

Twitter

Viadeo

Wiki