Sandrine RABILLOUD

CHLOROFEEL offre aux actifs un cadre de travail professionnel, bienveillant, convivial, stimulant et collaboratif à proximité de leur lieu de vie pour associer travail, performance économique et bien-être.



Après une période d’activité professionnelle de 18 ans riche d’expériences dans le domaine de l’emploi et de l’orientation professionnelle, je m’emploie aujourd’hui à contribuer au développement des nouvelles façons de travailler en animant un espace de coworking dans l’Est lyonnais.



Cette conception de vivre le travail autrement qui répond aux nouveaux enjeux du travail, de l’économie et aux nouvelles aspirations liées à nos modes de vie est, en soi, un réel facteur de motivation pour créer et développer cette entreprise.



Mes compétences :

Gestion des connaissances

Veille stratégique

gestion de projet