Sandrine RAFFNER (LAPORTE)

Mieux se connaître pour être plus efficace, ensemble



Mes compétences de psychologue alliées à une connaissance vécue de l’entreprise et de ses enjeux économiques me permettent un accompagnement des personnes concret et centré sur les résultats.



Mes domaines d'intervention (individuel ou collectif) :

- Formation

- Evaluation (sélection, recrutement) - outils psychométriques associés - 16PF et/ou FIRO-B

- Orientation professionnelle/Mobilité - STRONG, 16PF, MBTI

- Accompagnement individuel - 16PF, MBTI niveau I et niveau II, FIRO-B, TKI

** Réussir une prise de nouvelles fonctions et responsabilités

** Améliorer impact, visibilité et positionnement

** Acquérir ou optimiser ses compétences managériales

** Travailler ses capacités de communication et d’action

- Séminaires de cohésion d'équipe - MBTI niveau I et niveau II, FIRO-B, TKI



Mes coordonnées : 0640744384 - Sandrine.raffner@gmail.com



Mes compétences :

Psychologue

MBTI

Recrutement

Management

Commercial

Conseil RH

Psychométrie

MBTI niveau II

TKI

16PF

FIRO-B