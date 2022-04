Blandine DELETRAZ

Psychologue du travail je propose mes services dans l’orientation et l’insertion professionnelle :

- Mobilité professionnelle : Accompagnement des parcours professionnels, de l’élaboration du projet à la mise en place de stratégie de recherche d’emploi et accompagnement dans la prospection d’offres du « marché actif »

- Outplacement, Transition de carrières, Bilans professionnels

- Développement et entretien d’ un réseau de partenaires

- Conception et l'animation de formation – Création d’outils pédagogiques sur les Techniques de Recherche d’emploi et la qualité de vie au travail

- Prévention des Risques Psycho Sociaux/ Qualité de Vie au travail (habilitation CRAM IPRP)



Mes compétences :

Accompagnement

Psychologie

Psychothérapie

Gestion des compétences

Ressources humaines

Psychologie du travail

Bilan de compétences

Formation

Risques psychosociaux/ Qualité de vie au travail

Bilan professionnel

Transition de carrières

Mobilité

outplacement