Sandrine RATHUY

Peut-être devez-faire face à un surcroît de travail ou à une période exceptionnelle touchant votre société mais ne pouvez pas envisager de recrutement permanent pour le moment. Pourquoi dans ce cas, ne pas nous rencontrer afin d’étudier ensemble nos possibilités de collaboration (Mission, temps partiel …).



Titulaire du diplôme d'Expertise Comptable, je vous apporte mon expérience acquise dans des fonctions et domaines très différents (Cabinets: 5 ans - Entreprises: 8 ans - Entrepreneur & Freelance: 5 ans).

Ces différentes expériences alliées à un certain pragmatisme me permettent d'être immédiatement opérationnelle et d'appréhender avec facilité toute situation nouvelle.



Pragmatique et polyvalente, vous pourrez vous appuyer sur mon adaptabilité, mon professionnalisme, et mon esprit d’initiative pour mener à bien ma mission.



Mes compétences :

Reporting

Audit

SAP

Cash Flows

Sage Accounting Software

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Excel

Magnitude

Hyperion

US GAAP

Comptes annuels

Déclarations sociales et fiscales

Normes IFRS

Expertise comptable

Gestion financière et comptable

Diagnostic

Conduite de projet