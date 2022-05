Sandrine RAYGOT

Formatrice consultante Spécialisée en hôtellerie restauration et tourisme, j'interviens en intra (en entreprise) ou en accompagnement individualisé; mais aussi sur des formations longues et diplômantes telles que le CQP ou le Titre professionnel.

Je suis intervenante auprès de salariés de plus ou moins grandes structures ( du restaurant traditionnel à la restauration collective...).

Je suis labellisée dans l'accompagnement des personnes désirant valider leurs acquis de l'expérience (V.A.E) au sein de l’industrie hôtelière et rattachée à un organisme accrédité.

Diplômée en P.N.L, utilisant les techniques d'analyse transactionnelle, l' A.D.V.P, j'accompagne aussi les demandeurs d'emploi dans leur parcours de recherches..



Mes compétences :

ADVP

Analyse Transactionnelle

FLE

Formation

Hôtellerie

PNL

restauration

VAE