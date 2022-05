Sandrine RICHARD

Bonjour, je suis opératrice de production pour la société Legrand sur le site de Chalus depuis un an et demi. J'ai été embauchée en février 2016.

Mon parcours professionnel est en grosse partie dans l'industrie. Malgré cette embauche récente, j'aimerai aujourd'hui me diriger vers d'autres fontions. En effet, j'ai envie de plus de responsabilités, comme organiser, gérer. En plus, je suis quelqu'un qui aime partager ses connaissances et je suis, par ailleurs, pédagogue. Enfin, je reste ouverte à toutes propositions car je suis très motivée de m'investir différemment dans une société, et ainsi mettre à profit mon énergie, mon sens du contact, et ma détermination dans une nouvelle fonction .