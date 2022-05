Sandrine ROLLOT

- spécialiste de la législation sociale liée à la santé

- élaboration et conduite de projets en éducation pour la santé - maladies chroniques

- formation, animation de groupes

- encadrement salariés et bénévoles

- rédaction d'articles et d'ouvrage sur les droits sociaux liés à la santé

- maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Power Point, cotiledons, Survey Monkey et oximailing



Mes compétences :

Rédaction

Législation sociale

Formation

Conception et conduite de projets

Expertise technique et organisationnelle

Evaluation, développement de la qualité

Communication, et gestion de partenariat