Je suis Conseiller en Immobilier, auprès du réseau IADFrance. Indépendante mais pas isolée, j'ai été séduite par une nouvelle approche des métiers de l'immobilier, offrant plus de proximité, plus de professionnalisme, pour une carrière à dimension humaine. J'arrive à allier une vie personnelle dynamique et une vie professionnelle palpitante, comme le cœur de mon métier : toujours tendre vers le juste équilibre. Si ces mots vous parlent, contactez moi, je partage volontiers cette expérience !



- par mail : sandrine.rosier@iadfrance.fr

- par tel : 06.26.54.92.08



Mes compétences :

Immobilier

Juridique

Management

Négociation

Droit notarial

Gestion de la relation client

Recrutement

Formation professionnelle