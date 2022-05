Formatrice bureautique depuis 12 ans auprès de différents publics et titulaire d'une licence de mathématiques, je suis à la recherche de vacations ou contrats dans le cadre de formations sur le pack Office et de remise à niveau en mathématiques.

N'hésitez pas à me contacter.

Cordialement



Mes compétences :

Access

Excel

Outlook

Word

Bureautique

Powerpoint

Formation professionnelle