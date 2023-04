Stéphane KESTEMONT

Polyvalent et expert dans plusieurs domaines, l'informatique, les langues étrangères, la formation, la restauration, j'ai pleinement orienté ma carrière dans le service, l'accompagnement, l'encadrement et le développement.

Mes forces sont la flexibilité, la mobilité, la rigueur et l'engagement.

Mes valeurs, l'écoute, la pédagogie, l'humanisme et la loyauté.



Mes compétences :

Bilingue Anglais Français

Rédaction technique

Encadrement d'une equipe

Bureautique

Deploiement de systemes d'informations

Maîtrise des outils informatiques

Formation

Comptabilité