Sandrine ROUMET

J ai développé au cours de mes différentes expériences mes compétences en conduite de projets et management



Administratrice d'un lieu de spectacle (6 ans), responsable pédagogique et directrice adjointe d un CRC danse musique théâtre.

Après un passage par la région Parsienne (Seine-et-Marne), je suis de nouveau en scène en région Tourangelle en tant qu'administratrice, au service d'une collectivité territoriale.





Mes compétences :

Logistique d'événement

Communication

Contrôle de gestion

Gestion de projets

Relations presses et relations publiques

Développement partenarial et financier

Administration gestion de projets culturels