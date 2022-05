Sandrine RUANO ANDRINO

Je suis Sandrine RUANO, j'ai créé une société de prestations de services concernant les formalités administratives: KM SERVICES qui aujourd'hui a évolué en SARL qui se nomme INTERNATIONAL EXPRESS FORMALITES.



IEF c'est le spécialiste dans l'obtention de vos visas qu'ils soient d'affaires (déplacements professionnels …), touristiques ou privés.





IEF vous assiste également dans l'obtention de vos documents auprès des délégations compétentes sur Paris et Région Parisienne (légalisations de documents commerciaux pour les produits destinés à l'exportation, apostilles...).



Nous sommes agréé et habilité par le Ministère de l'Intérieur afin de nous occuper de faire vos cartes grises sans avoir à vous déplacer en Préfecture.



Mais nous sommes aussi spécialiste dans la course express sur la France entière.



Aussi, vous qui voyagez, vous qui faites du business à l'étranger, et vous qui n'avez pas le temps...nos services peuvent vous être utiles.





N'hésitez pas à nous contacter au 0826 960 992 ou au 06 64 00 60 17.





A bientôt





Sandrine RUANO



