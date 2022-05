Sandrine SCHER

Freelance depuis 2008, pour diverses missions de communication :



numérique : conception, animation éditoriale de sites web et blogs, community management

événementielle : lancement et orchestration de projets grands publics



Compétences :

- Bureautique : Word, Excel, Powerpoint, open office,

- PAO Photoshop, paint shop, Gimp,

- Maitrise des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin, Viadéo, Google plus, Pinterest. Houzz

- Création et gestion de communauté social média



Je vous invite à visiter mon site numeriprofil.com pour visualiser mes réalisations.

Vous êtes entrepreneur, et vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre communication numérique, rencontrons nous pour en discuter !







Mes compétences :

Attachée de presse

Communication

Communication institutionnelle

Presse

Promotion

promotion d'événements

Web