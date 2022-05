Sandrine SCHIANO-LOMORIELLO

Enseignant chercheur à l'Université d'Orléans Au sein du pôle STAPS du COST, j'interviens essentiellement auprès d'étudiants de niveau L3 filière "Entraînement Sportif" et "Activité Physique Adaptée-Santé" et Master sur les thématiques de la psychologie du sport et psychologie de la santé.

Mes activités de recherche portent sur l'optimisation de la performance par l'utilisation des techniques de préparation mentale, l'intérêt psychologique de l'activité physique chez des populations en situation de handicap ainsi que les déterminants de la motivation en contexte scolaire.

Plusieurs projets sont actuellement en cours, notamment un projet sur la peur de la douleur, un projet sur la motivation des collégiens en fin d'année scolaire et enfin un projet sur la spécification de la préparation mentale chez les gardiens de buts.



Mes compétences :

Formateur

Coaching

Management

Communication